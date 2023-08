Vasto (Chieti), il lupo aggredisce altre tre persone

Dieci casi di aggressione

Salgono cosi a dieci i casi di aggressione - l'ultima solo pochi giorni fa ai danni di una coppia - che vedono per

protagonista questo lupo o canide che sta facendo parlare di sé dall'inizio dell'estate. La 'caccia' va avanti con il coinvolgimento di esperti, pattugliamenti, sopralluoghi, ricerche con l'impiego dei droni, trappole e gabbie ma, per il momento, non ha dato i risultati sperati.