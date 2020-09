Varese, rubano un'auto ma chiedono indicazioni stradali...alle vittime: denunciati per ricettazione

La fortuna è cieca ma la sfortuna ci vede benissimo. Ne sanno qualcosa due ladri di Busto Arsizio. Una settimana dopo aver rubato un'auto, la coppia è stata riconosciuta dai legittimi proprietari in un parcheggio, mentre si trovavano nella vettura. Quando madre e figlio si sono avvicinati per accertarsi che quella fosse effettivamente la loro macchina, i malviventi hanno pensato bene di chiedere loro indicazioni stradali. Le due vittime hanno deciso di stare al gioco, per poi seguirli e chiamare la Polizia, che ha fermato e denunciato per ricettazione i malviventi.