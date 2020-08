Pozzuoli, turisti derubati di soldi e documenti: il sindaco li ospita

Una famiglia piemontese, padre, madre e figlio 13enne, sono stati derubati nel corso di una visita all'esterno del vulcano Solfatara a Pozzuoli (Napoli). A sparire lo zaino in cui tenevano soldi e documenti. L'amministrazione comunale, per riparare almeno in parte alla disavventura, ha deciso di ospitare i tre turisti.