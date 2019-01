Una lettera di auguri e il cesto di Natale alle 14. Alle 16 dello stesso giorno un’altra lettera, in cui si comunica la chiusura dell’azienda e il conseguente licenziamento di 40 dipendenti: la storia che arriva da Marnate, nel varesotto, ha dell’incredibile. La Hammond Power Solutions, colosso canadese che ha rilevato quella che una volta era l’Elettromeccanica Marnatese, ha deciso di chiudere lo stabilimento italiano.



“Mattino Cinque” ha raggiunto gli operai e i dipendenti licenziati che non ci stanno: “Ci avevano detto che il 2019 sarebbe stato l’anno della svolta”; “Hanno deciso di licenziarci in cinque minuti, non è accettabile”. Matteo racconta la sua storia assurda: “Sono stato assunto 15 giorni prima dell’arrivo della lettera: mi sono trasferito, ho lasciato un tempo indeterminato in vista dello sviluppo dell’area di sviluppo. Ora mi trovo in questa situazione”.