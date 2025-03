Varese, friggitrice e caffettiera in prestito alla biblioteca di Busto Arsizio

Non solo libri. Dagli scaffali della biblioteca comunale G. B. Roggia di Busto Arsizio (Varese) da aprile si potranno prenotare e prendere in prestito anche piccoli elettrodomestici e oggetti di prima necessità, da scegliere da un ampio catalogo. C'è la friggitrice in lista, ma anche la caffettiera da 12, il miniaspirapolvere e la macchina per cucire. Persino giocattoli e strumenti musicali. Un'iniziativa-pilota in Lombardia ribattezzata proprio "La Biblioteca delle cose".