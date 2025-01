Usa: fondazione dedicata alla storia dei videogiochi apre biblioteca digitale al pubblico

Non ci saranno, purtroppo, dei veri e propri videogiochi d'epoca a cui accedere da remoto, a causa delle problematiche legate al diritto d'autore che stanno ostacolando i piani dell'ente VGHF sulla preservazione dei videogiochi. Lo scorso ottobre, infatti, il gruppo VGHF aveva criticato il rifiuto dell'Ufficio statunitense per il diritto d'autore in merito alla concessione di un'esenzione che avrebbe permesso ai ricercatori di accedere da remoto ai videogiochi non più in commercio.