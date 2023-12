Varedo (Monza), l'inviata di "Striscia la Notizia" visita l'ex Snia e viene accolta a sassate

L'inviata di "Striscia la Notizia", Rajae Bezzaz, visita l'ex Snia di Varedo (Monza) e viene accolta a sassate. La grande area dismessa, venti anni fa polo di cotone sintetico, oggi è un mercato di droga e armi nonché rifugio per molti immigrati e senzatetto. "Sono completamente fuori di testa, non si rendono neanche conto della loro condizione quando vengono da noi" dice il gestore di un bar adiacente all'area.

L'inviata del Tg satirico prova a entrare nell'ex Snia ma alla vista della telecamera un uomo comincia a inveirle contro lanciando addosso a lei e al cameraman dei sassi. Solo quando Rajae gli parla in arabo l'uomo si calma e gli mostra dove vive e quali sono le condizioni delle persone che come lui trovano rifugio nell'ex fabbrica. "Se non c'eri te a parlare marocchino ti giuro che da qui non uscivate con quella!", commenta mentre gli mostra la situazione di degrado in cui vive.