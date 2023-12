Milano, perquisizioni della guardia di finanza nel Cpr di via Corelli

La guardia di finanza di Milano ha effettuato, su delega della Procura, perquisizioni e acquisizioni al Centro di permanenza per i rimpatri di via Corelli nell'ambito di una indagine per frodi delle pubbliche forniture, turbata liberà degli incanti.

Secondo l'ipotesi investigativa, sarebbero state realizzate dalla società che si è aggiudicata l'appalto per la gestione del centro. Sono state notificate anche informazioni di garanzia.