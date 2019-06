Dopo che l'ex comandante della stazione dei carabinieri di Ladispoli Roberto Izzo è stato indagato per favoreggiamento e falsa testimonianza negli sviluppi relativi alla morte di Marco Vannini, la Procura di Civitavecchia torna su Federico Ciontoli, il figlio di Antonio, condannato per aver sparato al giovane nel maggio del 2015. Così le indagini ripartono da un nuovo giro di convocazioni. E nell'inchiesta bis è rientrata Viola Giorgini, fidanzata di Federico, presente in casa Ciontoli la sera della tragedia. E' stata ascoltata per spiegare l'intercettazione registrata in caserma a fine interrogatorio del 2015: "Ti ho coperto le spalle".