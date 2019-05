Davanti alle telecamere, il testimone ha raccontato che il maresciallo ed ex comandante dei carabinieri della stazione di Ladispoli, Roberto Izzo, di cui è amico, gli avrebbe confessato che a sparare a Marco non sarebbe stato Antonio Ciontoli, sottufficiale della Marina e padre di Martina, ma il figlio Federico. Izzo, inoltre, avrebbe raccontato che la notte dell'omicidio, Ciontoli lo avrebbe chiamato subito dopo lo sparo e ben prima della chiamata che risulta agli atti. Sarebbe stato proprio Izzo a consigliare a Ciontoli di prendersi la colpa per scagionare il figlio.



La convocazione in procura è stata confermata dall'avvocato di Vannicola. "E' stato chiamato come persona informata sui fatti e tra pochi giorni verrà sicuramente sentito - ha detto il legale a Il Messaggero -. È un momento delicato e quindi per ora non posso dire nulla di più".