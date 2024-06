Vannacci, il gip archivia la querela per diffamazione a Egonu: non ci fu offesa

A nulla è servita la lettera che il generale Vannacci ha scritto a maggio a Egonu, non per chiedere scusa - come lui stesso ha tenuto a precisare subito dopo - ma per spiegare quella espressione e ribadire la natura non offensiva delle sue esternazioni. Egonu, però, non ha voluto lasciar perdere e si è opposta alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura lucchese. Da qui l'udienza di venerdì scorso, durante la quale le parti coinvolte hanno abbandonato ogni tentativo di trovare un accordo. A mettere un punto, però, è stato oggi il gip Alessandro Dal Torrione, secondo cui quella frase, "ben può essere valutata come impropria e inopportuna". Ma "non risulta tuttavia emergere un superamento del limite della continenza che possa dirsi indicativo della volontà, da parte dell'indagato, di offendere gratuitamente la reputazione" di Egonu, "di denigrarla, di sminuirne il valore, di portare un attacco indebito alla persona". Motivo per cui il gip ha respinto l'opposizione di Egonu, nonché la richiesta di ulteriori indagini, e accolto quella di archiviazione della Procura.