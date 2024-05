Il generale Vannacci si scusa con Paola Egonu: "Italiana di cui andare orgogliosi ma questo non può celare la sua origine"

L'udienza fissata a giugno

Il generale si rivolge con una lettera aperta alla campionessa che, mesi fa, lo aveva denunciato per diffamazione. La querela era stata presentata a Bergamo che, per competenza era stata trasferita a Lucca, visto che il generale risiede a Viareggio. La procura di Lucca aveva aperto un fascicolo e poi ne aveva chiesto l’archiviazione. Ma Paola Egonu si è opposta alla chiusura delle indagini e il gip del tribunale di Lucca ha fissato l’udienza per la discussione il prossimo 14 giugno. Nella querela sono contestate, in particolare, frasi sui "tratti somatici" dell'atleta contenute nel libro di Vannacci. "Senza alcuna intenzione offensiva, ritengo che le diversità e le differenze di religione, di cultura, di origini, di etnia rappresentino una ricchezza per la società e non vadano travisate con la discriminazione".