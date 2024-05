L'artista, la prima persona di genere non binario a vincere la rassegna, è simbolo della comunità Lgbtq+

"Il Mondo al Contrario è sempre più nauseante", è il duro commento di Roberto Vannacci , il generale sospeso dall'Esercito e candidato con la Lega al voto europeo. Vannacci fa riferimento al titolo del suo controverso libro, dove attacca anche omosessuali e comunità Lgbtq+. Nemo, l'artista che rappresenta la Svizzera, è la prima persona di genere non binario a vincere la rassegna canora.

In vista delle Europee 2024 anche la musica e, in particolare l'Eurovision Song, entrano tra i temi della campagna elettorale.

Eurovision 2024, la diretta della serata finale: standing ovation per Angelina Mango

Il generale sospeso non è nuovo a esternazioni estremamente provocatorie. "Lei come omosessuale non rappresenta la normalità", ha detto di recente al deputato Alessandro Zan.

Vannacci è stato anche querelato da Paola Egonu, la campionessa di pallavolo stella della Nazionale azzurra, sempre per alcune frasi contenute nel suo libro sui "tratti somatici" dell'atleta.