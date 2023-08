Caso Vannacci, il comunicato dell'Esercito

"Il generale Vannacci, in data 20 agosto 2023, cessa dall'incarico di Comandante dell'Istituto Geografico Militare. In data 21 agosto è trasferito in forza extra organica al Comfoter Area Territoriale ed è posto a disposizione del Comandante area territoriale per incarichi vari, sede Firenze". Questo è quanto si legge in un provvedimento d'impiego dell'Esercito Italiano sulla vicenda che riguarda Vannacci, dopo le polemiche sollevate sul suo libro "Il mondo al contrario".