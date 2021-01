Val d'Aosta, calci e botte al cane riprese in un video: padrone denunciato

Fanno impressione le immagini registrate in un giardino di Issogne, in Val D'Aosta, nelle quali si vede un uomo picchiare e lanciare il proprio cane. Le ha mandate in onda "Striscia la Notizia" dopo che il suo inviato Jimmy Ghione ha cercato di fare luce sull'episodio. Il tg satirico ha quindi scoperto che da quel video è partita un'indagine e che il responsabile delle violenze ne sta rispondendo davanti alla giustizia.



"Ho sbagliato, ero frustrato perché il cane ha cercato di mordermi e lo aveva già fatto coi miei figli, ma non è un atto giustificabile", riconosce l'uomo ai microfoni di "Striscia". "Sto pagando le conseguenze giudiziarie e sono arrivati a minacciare la mia vita, quella di mia madre e dei miei familiari, migliaia di persone", aggiunge l'uomo, visibilmente provato dalla situazione. L'inviato Jimmy Ghione allora lancia un appello rivolto a tutti: "Il cane ora sta bene, non si può minacciare".