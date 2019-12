'Ndrangheta, si dimette il presidente della Regione Valle d'Aosta

Antonio Fosson ha rassegnato le dimissioni da presidente della Regione Valle d'Aosta. L'annuncio è giunto durante una riunione straordinaria di maggioranza nel Palazzo regionale. Le motivazioni sono legate all'avviso di garanzia ricevuto dalla Dda per scambio elettorale politico-mafioso in merito ad un'inchiesta sul condizionamento delle elezioni del 2018 in Valle d'Aosta da parte della 'ndrangheta.