La Thuile (Aosta), maestra di sci 25enne muore pochi giorni dopo un intervento: giallo sulle cause del decesso

A La Thuile, in Valle d'Aosta, la comunità è sotto shock dopo la morte improvvisa ad appena 25 anni di Janira Mellé.

Le condizioni della ragazza, nota maestra di sci del paese, sono precipitate in pochi giorni e le cause del decesso, avvenuto sabato, non sono ancora chiare. I primi problemi di salute sarebbero comparsi dopo un intervento a una gamba e l'assunzione, poi sospesa, di farmaci post-operatori. Il sospetto, secondo quanto riportano i media locali, è quello di una meningite.