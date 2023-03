Roma, 42enne operata alla tiroide muore in ospedale: il marito presenta una denuncia contro ignoti

La vittima era stata ricoverata e operata mercoledì. Mariani ha raccontato che tutto pareva essere andato per il meglio e che, dopo essere stata operata, la moglie lamentava solo "un fastidio alla gola". Il giorno dopo, invece, la situazione è precipitata e la donna non è sopravvissuta a un nuovo intervento. L'uomo si è rivolto all'avvocato Berardino Terra per fare chiarezza sul decesso della moglie. Toccherà al magistrato stabilire se sarà necessaria l'autopsia o sarà sufficiente il riscontro diagnostico che solitamente viene effettuato dall'ospedale.

Il messaggio del sindaco

La comunità di Civitella Roveto è molto colpita per quanto accaduto. Il sindaco Pierluigi Oddi ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook per ricordare Grazia Sabatini: "Quando se ne va una giovane madre, davanti a una simile tragedia, ogni parola diventa superflua. Oggi è scomparsa la cara amica Grazia, strappata così presto all’amore della giovanissima figlia Veronica, del marito Giovanni, dei genitori, delle sorelle e di tutti i suoi cari. Ci lascia una brava persona, una giovane e premurosa mamma, una donna dolce e sensibile, che, per sua precisa volontà, con l’ultimo gesto di grande generosità, ha donato i suoi organi. Oggi per Civitella è una giornata di lutto. C’è poco da capire, è difficile comprendere questa tragedia e la dimensione di un dolore devastante che ha colpito le famiglie Sabatini, Mariani e Silvestri, alle quali siamo tutti immensamente vicini in questo delicato e triste momento. Nell’interpretare il sentimento di profondo cordoglio dell'intera cittadinanza, sarà disposto il lutto cittadino per la giornata nella quale verranno celebrati i funerali, con invito ai cittadini ad esprimere la loro partecipazione in segno di raccoglimento e rispetto", si legge nel messaggio pubblicato sul social.