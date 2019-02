Incidente sugli sci, 13enne francese muore a Cogne

Una tredicenne francese è morta a Cogne, in Valle d'Aosta, per i gravi traumi riportati a causa di una caduta sugli sci. L'incidente, avvenuto quando la ragazzina era in compagnia della sorella mentre i genitori erano già in fondo alla pista si è verificato sopra Sylvenoire. Dopo l'incidente il corpo della ragazza è finito fuori dalla pista, dove è stato recuperato dai soccorritori.