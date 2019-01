Bolzano, finisce con la slitta contro un albero: muore bimba di 8 anni

Una bambina di otto anni è morta a seguito di un incidente su una pista sul Corno del Renon , sulle Alpi sarentine (Bolzano). La piccola era a bordo di una slitta insieme alla madre, che ha perso il controllo del mezzo ed è finita contro un albero. La bimba è morta sul colpo, mentre la donna ha subito un politrauma ed è stata intubata e portata in ospedale dove versa in gravissime condizioni. Sono intervenuti anche il soccorso alpino e i carabinieri.

Avevano imboccato la pista per errore - La mamma e la piccola avrebbero imboccato per errore con lo slittino una pista nera, la numero sette del Renon, e alla prima curva sono uscite fuori pista e sono andate a sbattere contro un albero. La bambina era figlia di turisti, venuti in Alto Adige per trascorrere un periodo di vacanza.



Il precedente a Merano - Pochi giorni fa, nella notte di San Silvestro, un giovane era rimasto ferito gravemente sempre con uno slittino nei pressi di un rifugio nel comprensorio sciistico Merano 2000. Il giovane stava rientrando a casa dopo aver passato la notte festeggiando nel rifugio. Il giovane era finito contro un albero con la slitta e si era ferito gravemente.