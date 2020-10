Covid, Cervinia apre la stagione sciistica: folla e polemiche

"Da denuncia", "E poi chiudono le scuole", "Distanziamento sociale? Ma di cosa stiamo parlando". Nella prima giornata di sci a Cervinia sono lo sdegno e il timore del Covid-19 a prevalere, almeno sui social. Duemila gli ingressi, in un comprensorio con piste innevate come a fine ottobre non si vedeva da anni. Ma quando su Facebook hanno iniziato a circolare le foto di lunghe code fuori dalla biglietteria, sono divampate le polemiche. La Regione Valle d'Aosta garantisce: "Continua il tavolo di confronto per perfezionare le modalità più idonee per garantire la pratica dello sci in sicurezza". Situazione in miglioramento nella giornata di domenica: niente code e afflusso controllato.