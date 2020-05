Fase 2, sindacati: "A Napoli passeggeri ammassati su treno della Cumana"

Centinaia di passeggeri sono stati "costretti a viaggiare ammassati a bordo del treno della ferrovia Cumana che collega l'hinterland di Napoli con il capoluogo" senza rispettare il distanziamento sociale imposto per la fase 2 dell'emergenza coronavirus. Lo denuncia in una nota l'Esecutivo Provinciale di Napoli USB Lavoro Privato, parlando di "una situazione drammatica in barba alle linee guida emanate del ministero dei Trasporti e Infrastrutture".