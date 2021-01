Courmayeur, con il via libera alle seconde case 4mila presenze in più nel weekend

Con le Faq del governo che hanno chiarito la misura che alleggerisce i divieti anti-Covid, almeno per chi può provare di possedere l'immobile o di averlo preso in affitto lungo prima dell'entrata in vigore del decreto-legge del 14 gennaio, a Courmayeur e in tutta la Valle d'Aosta tornano i vacanzieri delle seconde case, soprattutto lombardi, con il ponte di Carnevale dietro l'angolo. Quattromila le presenze registrate da fuori regione ai piedi del Monte Bianco. Passeggiate all'aria aperta e nella neve, sì; struscio in centro, no.