Covid, Palazzo Chigi precisa: ok recarsi in seconde case anche fuori Regione 

Ansa

Secondo Palazzo Chigi, il nuovo Dpcm permette di recarsi nelle seconde case anche fuori Regione. Il testo, infatti, disciplina che "è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione" e, a dispetto del decreto sulle misure per le festività natalizie, non è specificato il divieto degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione.