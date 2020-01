Aosta, morso da un ragno in ospedale: muore paziente con insufficienza renale

Un 63enne, Ernesto Mantovanelli , è deceduto all' ospedale Parini di Aosta il 14 gennaio. L'uomo, affetto da una grave forma di insufficienza renale , è stato ucciso da una serie di infezioni che in poco tempo hanno aggravato le sue condizioni di salute. Ma quello su cui vogliono fare luce i familiari è quanto accaduto all'interno del reparto di Nefrologia: a settembre il paziente era stato morso da un ragno violino .

Secondo una ricostruzione de La Stampa, Mantovanelli era stato poi curato e dimesso ma, alla fine di ottobre, era insorta un'infezione da stafilococco, anche questa curata. Nel giro di pochi giorni, però, ancora una ricaduta: stafilococco da epidermide, che gli ha causato un'infezione al sangue che lo ha poi portato alla morte.

I familiari del 63enne hanno ora deciso di avviare una causa civile nei confronti dell'ospedale per capire l'origine delle infezioni. "Ci è stato indicato - ha spiegato l'avvocato Gino Arnone - che sia lo stafilococco sia le infezioni del sangue possono essere connesse all’imperfetta sterilizzazione delle cannule che servono per infondere le terapie al paziente. Non è ancora chiaro, invece, se la prima infezione derivante dal morso del ragno violino abbia avuto un ruolo, almeno concausale, sulla morte".