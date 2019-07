malasanità in toscana 29 luglio 2019 13:27 Pistoia, donna muore in pronto soccorso dopo sette ore di attesa Entrata per forti dolori allo stomaco, è stata visitata quando ormai era in coma. Forza Italia annuncia unʼinterrogazione in consiglio regionale

Nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 luglio una donna è morta al pronto soccorso dell'ospedale San Jacopo di Pistoia dopo aver aspettato per sette ore di essere visitata. Secondo le prime ricostruzioni la vittima, un'artista americana di 74 anni, si era recata nella struttura intorno alle 22 per dei forti dolori allo stomaco. Dopo sette ore di attesa è andata in coma e a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte del personale medico. Sul corpo è stata disposta l’autopsia.



In attesa della visita Joann Zinkand, da decenni cittadina pistoiese, aveva mandato un sms a un'amica: "Sono stanca e ho un dolore terribile alla bocca dello stomaco e sudori freddi. Sono tutta rotta, mi viene voglia di vomitare". "Quando sono arrivata io la situazione mi è sembrata subito critica" ha raccontato l'amica. "Joann era su una barella, sdraiata in modo scomposto e non lucida. Lamentava dolore ma non riusciva a parlare. Era madida di sudore, tutte le lenzuola erano bagnate e le si leggeva in faccia che la situazione era gravissima. Ho fatto presente agli addetti che la flebo era finita e che la mia amica stava sicuramente peggio di come l’avevo sentita io due ore prima, ma prima delle 5 del mattino non è stata visitata". Al momento del ricovero, Joann aveva in corso una pancreatite e un ictus. Poco dopo è morta.