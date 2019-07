Torino, abbandona l'anziano padre al pronto soccorso per andare in vacanza

Abbandona l'anziano padre al pronto soccorso per trascorrere il weekend al mare. E' accaduto all'ospedale di Chivasso (Torino). Secondo quanto raccontato dal alcuni testimoni, la donna è entrata nella struttura spingendo una carrozzina con sopra l'80enne. Lo avrebbe poi lasciato accanto alle sedie della sala d'attesa per poi andarsene e non tornare più. Dopo diverse ore e alcune verifiche, l'Asl TO4 ha contattato la donna che ha detto di trovarsi in Liguria. L'anziano stava bene, anche se era stremato per via del caldo, e, dopo una visita, è stato affidato a un altro familiare. Lo riporta La Nuova Periferia.