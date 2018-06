Russia, anziano abbandonato con un biglietto: "Ci siamo trasferiti, mettetelo in una casa di riposo"

"Petja, ti abbiamo portato tuo padre. Ci siamo trasferiti in un'altra città. Non ci cercare e non portarci tuo padre. Se non ti serve mettilo in una casa di riposo". Un biglietto con queste parole è stato trovato addosso a un anziano di circa 70 anni che vagava per le strade di Čebarkul', in Russia. L'accaduto è stato denunciato sulla pagina VKontakte - il Facebook russo - dedicata all'Oblast' di Čeljabinsk dove si trova la città in cui è stato abbandonato l'uomo.