Valentina Vignali derubata in metro a Milano: "Mi hanno preso il portafoglio, dentro c'era la foto di mio nonno..."

Il fatto è accaduto domenica. "Non me ne frega niente dei soldi, del valore del portafoglio, né di tutte le carte di credito e in realtà neanche della patente (il documento più importante per me è il passaporto perché senza non viaggio) ma dentro c'erano una foto di mio nonno che non c'è più, un bracciale di perline col nome di una mia amica di quando andavo a scuola che avevamo fatto al mare, il mio vecchio piercing e altre piccole cose di cui non si può stimare il valore", ha aggiunto poi in un'altra storia su Instagram in cui si è mostrata in lacrime.