Chi è Valentina Greco, la donna italiana scomparsa in Tunisia

Tanti di quelli che la conoscevano oggi, a Cagliari come in Tunisia, fanno fatica a credere che una persona del genere, sempre attenta a prendersi cura degli altri, possa aver egoisticamente deciso di scappare da tutto e tutti senza dare notizie di sé per giorni. Si vagliano tutte le piste. Oltre a quella dell'uomo misterioso e rifiutato secondo le amiche, si valuta anche la posizione di un ex pilota. A lui Valentina si sarebbe avvicinata nell'ultimo periodo, mentre cercava una guida spirituale che la aiutasse nell'interpretazione del Corano. In particolare la donna ultimamente si era interessata al “sufismo”, la dimensione mistica e ascetica dell’Islam. Il fratello tuttavia non crede molto a questa pista, anche per il fatto che l'uomo si sarebbe trasferito ormai da un po' in un'altra località.