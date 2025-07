Si tinge di giallo la scomparsa di una donna di 42 anni di Cagliari, Valentina Greco, che risiedeva a Sidi Bou Said, in Tunisia, da alcuni anni. Le sue tracce sono sparite improvvisamente nove giorni fa, quando la madre l'ha sentita per l'ultima volta al telefono, ma lo smartphone stava dando problemi. E così, quando Valentina non si è fatta sentire nei due giorni successivi, la famiglia - che gestisce un'edicola a Cagliari - non si è preoccupata eccessivamente. Quel telefono, però, è rimasto muto e così il fratello e i genitori della 42enne hanno iniziato a sondare i social alla ricerca di notizie della cagliaritana che in Tunisia vive da sola e collabora con agenzie umanitarie come consulente per i diritti umani.