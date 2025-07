Trovata morta in caserma Laura Grillo, comandante dei carabinieri forestale di Siena

La comandante dei carabinieri forestale di Siena, la sottufficiale Laura Grillo, 28 anni, originaria della Puglia, è stata trovata priva di vita nella caserma di Radda in Chianti (Siena) mercoledì sera. Sono in corso accertamenti sul decesso. Tra le ipotesi non è esclusa anche quella del suicidio. "Desidero esprimere il mio cordoglio per la tragica scomparsa. Ai familiari, ai colleghi e all'Arma la mia vicinanza in questo momento di dolore", dichiara il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.