Valencia, donna muore dopo aver mangiato funghi in un ristorante stellato

Ha mangiato un piatto a base di funghi in un ristorante stellato Michelin ed è morta. E' successo a Valencia a Maria Jesus Fernandez Calvo, una donna di 46 anni che, insieme alla sua famiglia, festeggiava il compleanno del marito al RiFF, ristorante spagnolo noto per la cucina sperimentale. Insieme a lei sono state ricoverate per intossicazione alimentare, dopo aver mangiato lo stesso piatto, altre 11 persone.

Noto con il nome di Morchella, il fungo sotto accusa fa parte di una specie particolare che può essere consumata, ma solo dopo un'accurata cottura. Se mangiato crudo rilascia l'idrazina, una sostanza potenzialmente letale per l'uomo.



Il locale è al momento sottoposto a sequestro, ma gli inquirenti non vogliono giungere a conclusioni affrettate e ancora devono accertare se il decesso della donna sia dovuto effettivamente al fungo incriminato. Alcuni funghi cucinati nel ristorante sono stati sottoposti a esami tossicologici. Resta da capire se si è trattato di una cottura insufficiente o siano stati proposti in menù dei funghi velenosi, scambiati per un'altra specie.



"Abbiamo deciso di chiudere il ristorante ancora prima del sequestro – ha dichiarato lo chef del RiFF, Bernd Knoeller -. Sono profondamente addolorato per la morte di quella donna e ho offerto la massima collaborazione agli inquirenti".