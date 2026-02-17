Valanga a Livigno, paura al Carosello 3000: recuperato uno snowboarder

Una valanga si è staccata sopra Livigno all'altezza del Carosello 3000. Il distacco è avvenuto intorno alle 16.20: una persona è rimasta coinvolta. Si tratta di uno snowboarder rimasto bloccato su un pendio ghiacciato. Sul posto è intervenuto l'elicottero Drago 150, che ha provveduto al recupero dell'escursionista mediante manovra al verricello, trasportandolo successivamente in una zona sicura. A supporto, a terra, erano presenti i tecnici del Cnsas.