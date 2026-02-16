Courmayeur, valanga fuoripista: morto il terzo sciatore coinvolto

A dare l'allarme erano stati altri freerider che avevano sentito il soffio della valanga e poco prima avevano visto il gruppo di sciatori francesi scendere nel canalone, molto frequentato dagli amanti del fuoripista. Sul posto per i soccorsi erano intervenute le guide del soccorso alpino valdostano e i militari della guardia di finanza di Entreves. I tre freerider, tutti provvisti di Artva (apparecchio per la ricerca in valanga), al momento del ritrovamento erano sepolti sotto oltre un metro e mezzo di neve.