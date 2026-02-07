INCIDENTI IN MONTAGNA

Valanghe, due vittime in Valtellina e altre due in Trentino

Gli incidenti sull'alpe Meriggio, a Bellamonte e sulla Marmolada

07 Feb 2026 - 19:12
© Afp

© Afp

Quattro morti per le valanghe in poche ore: gli incidenti mortali in Valtellina e in Trentino. Intorno alle ore 12 di sabato 7 febbraio una valanga si è staccata sull'alpe Meriggio, nel comune di Albosaggia, in Valtellina e ha travolto tre scialpinisti. Uno di questi si è messo in salvo da solo riuscendo a liberarsi dalla coltre di neve che lo aveva travolto. In Trentino il primo incidente mortale è avvenuto a Bellamonte, vicino Predazzo. L'altro si è registrato a Punta Rocca, sulla Marmolada.

Leggi anche

Valanga travolge quattro scialpinisti a Bellamonte in Trentino

Bolzano, valanga con due morti sopra Solda

Ti potrebbe interessare

videovideo
valtellina
scialpinisti
valanga

Sullo stesso tema