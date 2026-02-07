Valanghe, due vittime in Valtellina e altre due in Trentino

Quattro morti per le valanghe in poche ore: gli incidenti mortali in Valtellina e in Trentino. Intorno alle ore 12 di sabato 7 febbraio una valanga si è staccata sull'alpe Meriggio, nel comune di Albosaggia, in Valtellina e ha travolto tre scialpinisti. Uno di questi si è messo in salvo da solo riuscendo a liberarsi dalla coltre di neve che lo aveva travolto. In Trentino il primo incidente mortale è avvenuto a Bellamonte, vicino Predazzo. L'altro si è registrato a Punta Rocca, sulla Marmolada.