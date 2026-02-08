Valtellina, morto il finanziere travolto da una valanga

Non ce l'ha fatta Erik Pettavino, il finanziere cuneese del soccorso alpino travolto da una valanga a Madesimo (Sondrio). Il trentenne di Limone Piemonte è morto a causa dei traumi riportati venerdì, mentre era impegnato in un'esercitazione del Sagf in Valtellina, nella zona di Crocetta del Cardine. L'uomo era insieme a un collega quando una massa imponente di neve si è staccata dal pendio, travolgendo entrambi. L'altro finanziere, solo sfiorato dalla valanga, è riuscito ad allertare i soccorsi, subito intervenuti. Nel momento in cui si è consumata la tragedia il rischio valanghe era segnalato come marcato (livello 3 su 5). Le condizioni del trentenne, trasportato d'urgenza in elicottero, erano già gravissime al momento dell'arrivo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove Pettavino è stato sottoposto a trattamento Ecmo, con l'utilizzo di una macchina extracorporea per supportare le funzioni di cuore e polmoni. A Limone Piemonte, dove il finanziere era conosciuto come sportivo e alpinista esperto, la comunità si era riunita ieri sera in una veglia di preghiera a lui dedicata.