Courmayeur, valanga fuoripista: morto uno sciatore, due feriti gravi

Una valanga si è staccata nella mattinata di domenica 15 febbraio in Val Veny, sopra Courmayeur. Alcuni sciatori - da tre a sei secondo le prime informazioni - sarebbero stati coinvolti mentre stavano scendendo fuoripista nel canale del Vesses. Uno di loro è morto e altri due sono ricoverati in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino valdostano e gli uomini della guardia di finanza di Entreves. Attivati tre elicotteri che stanno sorvolando la zona per cercare segnali dell'apparecchio Artva per le ricerche in valanga.