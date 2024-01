Valanga nell'Aquilano travolge 5 escursionisti: un morto sul Monte Sirente

In Abruzzo, un 45enne escursionista è morto dopo essere stato travolto da una valanga sul Monte Sirente, nella zona del comune di Secinaro (L'Aquila).

La vittima era in compagnia di altri quattro escursionisti, fortunatamente rintracciati e messi in salvo dopo aver lanciato l'allarme. Sul luogo sono giunti subito l'elisoccorso e le squadre del Soccorso Alpino. Le condizioni del 45enne sono apparse subito critiche e il medico presente a bordo dell'elicottero non ha potuto far altro che constatarne il decesso.