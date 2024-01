Alto Adige, due ragazzini senza attrezzatura travolti da valanga: salvi

In Alto Adige due ragazzini, di 10 e 11 anni, sono stati travolti da una valanga durante un fuoripista a Racines.

La slavina è avvenuta in un canalone fuoripista nel comprensorio sciistico nelle vicinanze delle piste Rinneralm e dell'impianto Enzian. I due ragazzi si erano avventurati senza alcun tipo di attrezzatura fuori dalle piste battute. Entrambi sono stati estratti in condizioni buone ma hanno riportato lievi ferite. I due sono stati trasportati all'ospedale di Vipiteno per accertamenti.