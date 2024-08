Il cadavere di un giovane è stato trovato nelle campagne intorno a Vandoies, in Val Pusteria (Bolzano). Gli inquirenti sospettano che si tratti di una morte violenta e, tra le ipotesi, non escludono l'omicidio. I carabinieri indagano sul caso e stanno cercando di ricostruire la vicenda individuando le cause della morte.