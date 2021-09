Vaccino Covid, in Italia sono 728 i medici sospesi perché non immunizzati

ansa

Sono 738 i medici attualmente sospesi dagli albi degli Ordini professionali in quanto non vaccinati contro il Covid-19. Questo è quanto reso noto dai dati della Federazione nazionale degli Ordini dei medici e chirurghi (Fnomceo). "La nostra stima è che in totale dovrebbero essere lo 0.3% del totale, i medici non ancora immunizzati" afferma Filippo Anelli, presidente della Fnomceo. Prosegue, rivolgendo un appello a chi ha ancora dubbi: "Così rischiate di non lavorare più. Non buttate all'aria una laurea in Medicina soprattutto in un momento di emergenza dove serve il contributo di tutti i medici".