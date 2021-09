Vaccini, Tar Sardegna: 173 sanitari no vax non tornano al lavoro

Ansa

Non è una sentenza breve, come tutti si aspettavano, ma un'ordinanza quella con cui la prima sezione del Tar Sardegna ha respinto l'istanza di sospensiva cautelare chiesta da 173 operatori sanitari no vax contro l'allontanamento dal lavoro perché non si erano vaccinati. I giudici hanno ritenuto "insussistenti i presupposti per disporre la sospensione dei provvedimenti impugnati".