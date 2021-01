Vaccino AstraZeneca, Broccolo: "I controlli sono dell'Ema sono molto restrittivi"

Nonostante le prime somministrazioni del vaccino Pfizer siano partite, seppur a rilento, la campagna vaccinale ha bisogno di altri vaccini per dare una spallata al Covid. Si aspetta l'ok dell'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali, per il vaccino AstraZeneca su cui si statto effettuando ulteriori controlli prima della validazione.

A "Mattino Cinque", il virologo Francesco Broccolo spiega i motivi del ritardo nell'approvazione di questo vaccino: "I controlli dell'Ema sono molto restrittivi - afferma - l'Europa non è ancora pronta per questa accettazione, è stata presentata la documentazione il 29 dicembre ed entro fine gennaio dovrebbe arrivare l'esito. C'è da dire che ci sono dei dubbi sul dosaggio e l'Ema sta controllando queste somministrazioni che sono state fatte durante le somministrazioni".