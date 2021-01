Vaccini, Zampa: "Decisione Pfizer grave, non si decide in autonomia"

"La decisione della Pfizer di ridurre l'invio di vaccini è molto grave, non si decide unilateralmente di diminuire la fornitura". A "Live - non è la d'Urso" la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, commenta la recente scelta dell'azienda farmaceutica che fornisce i sieri anti Covid.

Zampa però rassicura: "Stanno per arrivare altri vaccini, dopo Astra Zeneca è in arrivo anche Johnson & Johnson - spiega -. Si tratta di milioni di dosi: così potremo partire con la vaccinazione di massa che sarà resa possibile anche grazie al fatto che questi vaccini potranno essere inoculati in un'unica dose, come quello di Johnson & Johnson. Inoltre questi vaccini non hanno il problema di essere conservati a bassissime temperature come quelle di Pfizer".