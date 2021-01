Covid, Arcuri: "Meglio stesso vaccino per prima dose e richiamo"

Tgcom24

"E' davvero sconsigliabile utilizzare un tipo di vaccino anti-Covid per la prima dose e uno diverso per la seconda". Lo ha detto il commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri, aggiungendo che "se ci si vaccina con Pfizer è consigliabile che la dose di richiamo la si faccia con lo stessa vaccino. Il termine di intervallo di tre settimane fra prima e seconda dose pensiamo che sia bene rispettarlo".