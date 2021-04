Vaccini, Toti: "Governo ci dica come cambia il piano nazionale"

"Siccome sposteremo i vaccini AstraZeneca destinati a insegnanti e categorie prioritarie sui pensionati, dovremo spostare altri vaccini come Pfizer o Moderna sui giovani? Come cambia il piano vaccinale? Lo decide il Governo, è una sua prerogativa". Il presidente della regione Liguria Giovanni Toti, a "Mattino Cinque", si rivolge direttamente al Governo Draghi e lo sollecita a fare chiarezza sul piano nazionale per arrivare a 500 mila vaccinazioni al giorno, entro aprile, in Italia.

Il presidente della Liguria, che al momento dichiara di essere in ritardo nella sua regione con i vaccini destinati agli insegnanti, si giustifica così: "Fino a oggi ci siamo dedicati agli over 80 e agli ultrafragili perché sono coloro che muoiono", conclude Toti.