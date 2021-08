Vaccini, Speranza: prima dose a oltre 70% persone vaccinabili

Da video

"Oggi in Italia superiamo il 70% di persone vaccinabili che hanno avuto almeno la prima dose. E' un risultato molto incoraggiante". Lo scrive il ministro della Salute, Roberto Speranza, sul suo profilo Facebook. "Dobbiamo continuare su questa strada - aggiunge - perché i vaccini sono lo strumento migliore per aprire una stagione diversa. Grazie a tutta la squadra che lavora ogni giorno a questo obiettivo in ogni angolo del Paese".