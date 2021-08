IPA

"I vaccini sono la vera arma fondamentale per aprire una stagione diversa". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un videomessaggio. "Voglio ringraziare tutti gli italiani che stanno continuando a vaccinarsi e i tanti che stanno prenotando la prima dose. I numeri sono straordinari, in 3 giorni sono stati scaricati oltre venti milioni di Green pass", ha aggiunto.