Vaccini, usati poco AstraZeneca e J&J: sospese le consegne in Italia per un mese 

Sospese almeno per un mese le consegne dei vaccini AstraZeneca e Johnson&Johnson alle regioni italiane. Una volta esaurite le fiale rimanenti, precederemo con gli altri vaccini disponibili. E' l'ultima novità che emerge dalla campagna vaccinale. La decisione è dovuta allo scarso utilizzo delle dosi di questi sieri, al punto che diverse regioni hanno chiesto la restituzione delle dosi in eccesso alla struttura commissariale.

Chi lo desidera può chiedere nuove dosi AstraZeneca e J&J. Lo stop è solo momentaneo, fino alla metà di agosto. Ma la struttura commissariale del generale Figliuolo ha specificato alle Regioni che possono comunque chiedere nuove dosi di questi sieri se lo ritengono opportuno.

Tuttavia i vaccini a vettore virale (come appunto il Vaxzevria di AstraZeneca e Janssen di Johnson&Johnson) saranno utilizzati sempre di meno: la copertura vaccinale per gli over 60 è ormai a buon punto e nei primi giorni di luglio sono stati somministrati circa 5,4 milioni di dosi, quasi tutte con Pfizer.

Covid, in Italia ripartite le vaccinazioni con AstraZeneca Ansa 1 di 41 Ansa 2 di 41 Ansa 3 di 41 Ansa 4 di 41 Ansa 5 di 41 Ansa 6 di 41 Ansa 7 di 41 Ansa 8 di 41 Ansa 9 di 41 Ansa 10 di 41 Ansa 11 di 41 Ansa 12 di 41 Ansa 13 di 41 Ansa 14 di 41 Ansa 15 di 41 Ansa 16 di 41 Ansa 17 di 41 Ansa 18 di 41 Ansa 19 di 41 Ansa 20 di 41 Ansa 21 di 41 Ansa 22 di 41 Ansa 23 di 41 Ansa 24 di 41 Ansa 25 di 41 Ansa 26 di 41 Ansa 27 di 41 Ansa 28 di 41 Ansa 29 di 41 Ansa 30 di 41 Ansa 31 di 41 Ansa 32 di 41 Ansa 33 di 41 Ansa 34 di 41 Ansa 35 di 41 Ansa 36 di 41 Ansa 37 di 41 Ansa 38 di 41 Ansa 39 di 41 Ansa 40 di 41 Ansa 41 di 41 leggi dopo slideshow ingrandisci

I numeri delle scorte. Tra le dosi attualmente consegnate, quelle Janssen sono il 45% mentre quelle Vaxzevria sono il 17%. Diverse regioni, tra cui Veneto e Puglia, sono convinte di avere fiale a sufficienza. Il Lazio fa sapere di riuscire a completare anche i richiami. Ma molte dosi rimarranno inutilizzate con il rischio di arrivare alla scadenza delle stesse. Da qui la decisione della sospensione temporanea delle consegne.